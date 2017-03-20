أخضر السباحة يغادر الى نيوزلندا بـ 4 سباحين

الدمام - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 17:38 pm

غادرت بعثة المنتخب السعودي للسباحة اليوم إلى نيوزلندا لمواصلة مرحلة الاعداد.



وضمت البعثة أربع سباحين تم اختيارهم من مرحلة الاعداد الأولى التي اقيمت في الدمام شهر فبراير الماضي ، والسباحون هم حسن علي اليوسف وعيسى مهدي الناصر ويوسف حبيب بوعريش وفيصل ناصر الشلاتي ومساعد المدرب والاداري علي المعلم ،

فيما بقي السباح محمد العتيبي في الرياض حيث سينخرط في برنامج تدريبي خاص معد من قبل مدرب المنتخب وتحت إشراف المدرب الجنوب أفريقي راين هارت، وسينظر في أمر الحاقه بزملائه بعد انتهاء ظروفه الدراسية.



الجدير بالذكر أن السباحون الأربع والذين اجتازوا المعايير المحددة للمشاركة في الجولات الخارجية سيتدربون تحت اشراف المدرب الاسترالي مايكل بايبر .



وتشمل الخطة التي أقرها الاتحاد السعودي للسباحة ضمن برنامجه الزمني 3 مراحل ، تبدأ الأولى منها بمشاركة السباحون الأربع في دورة ألعاب التضامن الاسلامي التي ستقام في العاصمة الأذربيجانية باكو مطلع شهر مايو المقبل .