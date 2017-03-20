رئيس التعاون لـ"الرياضية": سنكشف تفاصيل عن إقالة جالكا خلال 48 ساعة

الرياض- مصعب العمار | Sunday, 19 March 2017 - 23:29 pm

وعد محمد القاسم رئيس نادي التعاون خلال حديثة لـ"الرياضية" اليوم الإثنين بالكشف عن أسباب إقالة مدرب الفريق الروماني جالكا خلال اليومين المقبلة، رافضاً في الوقت ذاته التعليق على إقالة المدرب بالوقت الحالي.



يشار إلى أن نادي التعاون قرر اليوم فسخ عقد المدرب الروماني جالكا، دون الكشف عن الأسباب.



وتعاقد التعاون مع جالكا، في أكتوبر الماضي، بعد مرور 5 جولات من عمر الدوري، وقاد الفريق في 16 لقاء بالمسابقة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلين، وتلقى الهزيمة 7 مرات.



وصعد الروماني بالتعاون إلى ربع نهائي كأس الملك والذي يلاقي فيه الاتفاق 30 مارس الجاري، كما يحتل معه الفريق المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال آسيا بـ4 نقاط من 3 مباريات.



يذكر أن التعاون يحتل حالياً المركز الخامس بدوري جميل للمحترفين، بعد أن جمع 27 نقطة.