المنازعات الدولية تجبر بيريرا بسداد 750 ألف يورو للأهلي

جدة - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 20:14 pm

كسب النادي الأهلي قضيته المرفوعة من المدرب البرتغالي فيتو بيريرا وعدد من مساعديه، بعد أن صدر الحكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلزام المدرب البرتغالي بسداد مبلغ وقدره "750،000 يورو".



وذكر حساب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بتويتر :" أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكماً في القضية المرفوعة من المدرب البرتغالي فيتو بيريرا وعدد من مساعديه ضد النادي الأهلي".



وقد صدر الحكم بإلزام المدرب البرتغالي بسداد مبلغ وقدره "750،000 يورو"، بعد خصم بعض المستحقات المقررة للمدعي، وذلك مقابل إخلال المدرب بشرط فسخ التعاقد والعمل مع نادي أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة المحمية المحددة ضمن العد المبرم بينه وبني النادي الأهلي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، فيما أكدت غرفة فض المنازعات بالفيفا أن هذا الحكم ابتداياً قابل للإستئناف.