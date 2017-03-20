وليد عبدالله والرويلي يؤكدان جاهزية الأخضر لتايلاند

بانكوك - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 18:58 pm

أكد وليد عبدالله حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن أهمية مواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م،



وقال الحارس السعودي :" هذه المواجهة تمثل لنا أهمية كبيرة في مشوارنا لذلك تعتبر هذه المباراة أهمية كبيرة من جميع النواحي فنقاطها ستساهم في تحقيق الهدف".



وأضاف وليد عبدالله قائلاً: "الجميع على قدر المسؤولية، والجميع يشعر بأهمية المرحلة لذلك سنكون حاضرين بشكل مثالي يكفل لنا حصد النقاط مع عدم إغفالنا لقوة المنتخب المنافس فالجميع شاهد ما قدمه في الدور الأول".



واختتم الحارس حديثه قائلاً: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة لأرض الوطن بنقاط المواجهة كاملة".



من جانبه أكد زميله عبدالمجيد الرويلي جاهزية المنتخب بإذن الله لهذه المواجهة الهامة التي تأتي مع بداية الدور الثاني وبلا شك بأننا نسعى لتعزيز صدارتنا من أجل تحقيق الهدف كما أننا ندرك بأن المواجهة لن تكون سهله كونها على أرض المنافس و بين جماهيره وكذلك أمام منتخب متطور لكننا استغلينا الفترة الماضية من أجل نكون جاهزون وقادرين على التغلب على جميع الظروف.



وأضاف الرويلي قائلاً: "الحمد لله المعنويات عالية و الجميع على استعداداً كبير من أجل العودة بنقاط هذه المواجهة".