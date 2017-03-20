جولة صيفية لمانشستر يونايتد في الولايات المتحدة

لندن - أ ف ب | Monday, 20 March 2017 - 20:48 pm

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأثنين أن فريقه سيقوم بجولة صيفية في الولايات المتحدة في إطار استعداده للموسم الجديد 2017-2018.



ولم يحدد النادي، صاحب المركز الخامس في البطولة الحالية برصيد 52 نقطة، تواريخ هذه الجولة والمنافسين المحتملين الذين سيواجههم.



وسيلعب فريق "الشياطين الحمر" في خمس مدن من بينها لوس انجليس وسولت لايك سيتي وسانتا كلارا وواشنطن، وسيشارك في الكأس القارية للأبطال التي هي عبارة عن بطولة ودية قد يلعب فيها أيضاً حسب الصحافة مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيان وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي.