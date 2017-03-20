الجبرين يعود ويشارك أمام الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 21:01 pm

شارك عبدالعزيز الجبرين لاعب فريق نادي النصر في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وذلك بعد أن أنهى برنامجة التأهيلي واللياقي، ومن المنتظر أن يشارك اللاعب العائد من إصابة الرباط الصليبي في مباراة الهلال القادمة في بطولة كأس الملك 1 أبريل.



على الصعيد الميداني، أجرى الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته بالملعب الرئيسي للنادي، وذلك بعد العودة من الراحة التي منحت للاعبين من قبل المدرب الفرنسي باتريس.



على جانب آخر، سلم الفرنسي باتريس، المدافع البرازيلي برونو جائزة أفضل لاعب بمبارة النصر والرائد، ضمن الجولة الـ 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين وذلك بحسب استفتاء الجماهير بحساب النادي الرسمي والمقدمة من تطبيق النصر.