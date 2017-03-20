stc تتكفل بنقل روابط الأندية السعودية إلى بانكوك

الرياض - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 21:40 pm

تكفلت شركة الاتصالات السعودية stc بنقل روابط الأندية السعودية إلى بانكوك لمؤازرة المنتخب السعودي في لقائه أمام تايلاند بعد غد الخميس.



وسبق لشركة الاتصالات السعودية أن بادرت بنقل الروابط في مباراة الأخضر مع اليابان في طوكيو، واستطاع رؤساء روابط الأندية مع الأعضاء المشاركين لهم من تسجيل حضور قوي وتفاعل واضح في المدرجات، وضمت قائمة أسماء الروابط كلاً من: عاطي الموركي (الوحدة) وصالح القرني (الاتحاد) وبدر تركستاني وسعود البرقاوي (الأهلي) وسلطان الحقوي (النصر) ومحمد العفيفي (الهلال) وسالم المرزوقي (منتخب الشرقية).



وأشاد عادل عزت رئيس اتحاد القدم بمبادرة شركة الاتصالات السعودية STC وقال: إننا اعتدنا من شريكنا الإستراتيجي الاتصالات السعودية دعم الأخضر في جميع المناسبات والظروف، وتكفلهم بإحضار روابط الأندية السعودية إلى بانكوك يشكل إضافة كبيرة ودعماً مباشراً لصقورنا الخضر، مشيراً إلى أن قيام الاتصالات السعودية بتلك المبادرة ليس مستغرباً أبداً فالاتصالات السعودية دائماً سباقة ولها مواقف متعددة وحضور قوي في جميع المناسبات الوطنية.