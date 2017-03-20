القادسية يطالب بمعاقبة عبدالله البرقان

| Monday, 20 March 2017 - 22:57 pm

طالبت إدارة نادي القادسية من الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوجيه اللوم للدكتورعبدالله البرقان الرئيس السابق للجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين، وتحميله مسؤولية عدم مشاركة البرازيلي إلتون جوزية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل أن يسمح له مركز التحكيم الرياضي بذلك، لحين صدور القرار الذي كان في صالحهم.





وقالت إدارة نادي القادسية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن الدكتور عبدالله البرقان هو من أصر على الموقف وحاول إلحاق الضرر بنادينا واللاعب من خلال موقف غريب لا يستند على لوائح أو قوانين، ولولا امتلاكنا لفريق مميز من القانونيين، أو لم يكن هناك مركز تحكيم مستقل عن الاتحاد، لتسبب القرار والتعنت من قبل لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين في تبعات كبيرة علينا وعلى اللاعب.