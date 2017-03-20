الأخضر الشاب يختبر جاهزيته أمام روما ولاتسيو

الرياض - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 23:01 pm

يواجه المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم مواليد 1997م نادي روما للشباب بعد غدٍ الأربعاء على ملعب نادي روما في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الحالي المقام حالياً في إيطاليا استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر مايو المقبل.



كما سيلتقي الأخضر مع نظيره نادي لاتسيو للشباب في ثاني اللقاءات الودية على أن يحدد الجهاز الفني ثلاث مباريات أخرى خلال المعسكر الذي يستمر حتى الـ30 من مارس الجاري.



وأجرى الأخضر الشاب اليوم أولى حصصه التدريبية بالمعسكر الذي يقام في منطقة فوجي بمدينة روما الإيطالية بعد وصوله أمس الاحد ضمن البرنامج المعد استعداداَ للمونديال الذي يشارك فيه الأخضر بالمجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية والسنغال والإكوادور.