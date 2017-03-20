كهربا: الدوري السعودي أقوى من المصري

الرياض - د ب أ | Monday, 20 March 2017 - 23:20 pm

أكد اللاعب المصري الدولي محمود عبد المنعم كهربا نجم نادي الاتحاد، أن فريقه لم يفقد الأمل في الفوز بلقب دوري المحترفين السعودي، مشيراً إلى أن الدوري السعودي أقوى من نظيره المصري.



وقال كهربا، في تصريحات إعلامية: "لايزال أمامنا 5 مباريات بـ15 نقطة، والفارق مع الهلال المتصدر 9 نقاط، وبذلك تبقى حظوظ الاتحاد في الفوز بلقب الدوري قائمة".



وتابع: "الهلال لديه 3 مواجهات من العيار الثقيل يمكن أن يتعثر أمام الأهلي والنصر والشباب".



وفسر كهربا سر تألقه مع الاتحاد، قائلا "هناك العديد من العوامل ساهمت في تألقي مع الاتحاد، أبرزها الجماهير التي تدعم اللاعبين باستمرار والراحة النفسية في ظل الجو الأسري الذي يحيط بجميع عناصر النادي".



وأشاد كهربا بالمدرب التشيلي سييرا مؤكداً "أنه مدرب رائع وهو أحد الأسباب التي دفعتني للتألق، فهو يثق في قدراتي ويمنحني دائمًا حرية التحرك داخل أرض الملعب".



وأوضح كهربا أن الدوري السعودي أفضل من المصري في الفترة الحالية لما يمتلكه الأول من إمكانيات كبيرة سواء على مستوى الملاعب، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في نجاحه هو "الجمهور".



ورشح اللاعب المصري ثلاثة لاعبين من نادي الزمالك يتمنى أن يراهم في نادي الاتحاد، قائلا : "اعتقد أن علي جبر وطارق حامد ومصطفى فتحي سيقدمون أداء مذهلا مع نادي الاتحاد".



وكشف كهربا عن أقرب اللاعبين بالنسبة له في الاتحاد: "العكايشي والأنصاري، عسيري، والدحيم الأقرب لي في الاتحاد".



واختتم كهربا تصريحاته مشيراً إلى إنه يتمنى العودة لأوروبا، لكنه شدد على إنه في حال عودته للدوري المصري لن يلعب الإ للزمالك.



ولعب كهربا على سبيل الإعارة في نادي لوزيرن السويسري عندما انتقل له في صيف عام 2013 قادماً من صفوف إنبي لكنه رحل عن الفريق سريعاً وتحديداً في ابريل 2014 بعد فسخ عقده من جانب الفريق السويسري بعد أن سجل سبعة أهداف خلال مسيرته الاحترافية القصيرة.