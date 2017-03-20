سحب قرعة دور الـ 16 لتصفيات الممتاز

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 00:00 am

تسحب اليوم قرعة دور الـ 16 لتصفيات أندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي المقبل 1438/ 1439هـ، في القاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ويشارك في البطولة 15 فريقاً هم: الرياض وثهلان وطويق والنجمة وحراء والمجد ومنيف والطائي والصقور وعرعر والانطلاق وجرش والأمجاد ومضر والصحارى.

وستقام مباريات الذهاب لمرحلة خروج المغلوب لدور الـ16 يوم الخميس 2/ 7/ 1438هـ، على أن تقام لقاءات الإياب يوم الخميس 9/ 7/ 1438هـ، فيما تقام دورة الصعود للفرق الثمانية المتأهلة بطريقة التجمع في أحد المناطق خلال الفترة من 21 حتى 29 / 7 / 1438هـ.