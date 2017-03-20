ترجمة فرنسية

الرياض ـ واس | Tuesday, 21 March 2017 - 00:00 am

صدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء إصدار جديد، تضمن الترجمة الفرنسية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2وتاريخ 22 ـ 01 ـ1435، وسيتم توزيع نسخ من هذا الإصدار على الجهات الرسمية المعنية.

وأوضح الدكتور صالح بن إبراهيم بابعير رئيس شعبة الترجمة الرسمية رئيس المجلس العلمي للترجمة، أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة.