أخضر السباحة يعسكر في نيوزيلندا

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 00:00 am

غادرت بعثة المنتخب السعودي للسباحة إلى نيوزيلندا، لمواصلة مرحلة الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام في العاصمة الأذربيجانية باكو مطلع شهر مايو المقبل.

وتضم البعثة 4 سباحين، تم اختيارهم من مرحلة الإعداد الأولى التي أقيمت في الدمام شهر فبراير الماضي وهم: حسن علي اليوسف، وعيسى مهدي الناصر، ويوسف حبيب بوعريش، وفيصل ناصر الشلاتي، إضافة إلى مساعد المدرب وعلي المعلم الإداري.

وبقي السباح محمد العتيبي في الرياض، حيث سينخرط في برنامج تدريبي خاص معد من قبل مدرب المنتخب تحت إشراف راين هارت المدرب الجنوب إفريقي، حيث ينتظر أن يلتحق العتيبي بالبعثة بعد انتهاء ظروفه الدراسية.

وسيتولى مايكل بايبر المدرب الأسترالي تدريب السباحين، وذلك بعد أن اجتازوا المعايير المحددة للمشاركة في الجولات الخارجية.

وينتظر أن تشمل الخطة التي أقرها الاتحاد السعودي للسباحة ضمن برنامجه الزمني، على 3 مراحل.