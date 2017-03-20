اليوم.. مباراتان في “وطننا أمانة”

جدة - الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 00:00 am

تقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة الثانية في بطولة "وطننا أمانة"، التي ينظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق شركة المياه الوطنية مع نظيره الإدارة العامة للأحول المدنية، وفي الثانية فريق الإدارة العامة للتعليم بجدة مع فريق فرع وزارة الثقافة والإعلام. وشهدت الأيام الماضية انتهاء منافسات الجولة الثانية، ولم تتضح حتى الآن معالم الفرق التي ستشق طريقها نحو الأدوار النهائية في ظل المنافسة الكبيرة بين جميع الفرق، في ظل بقاء لقاءين لكل فريق باستثناء شرطة محافظة جدة والإدارة العامة للتعليم بجدة، اللذين ضمنا الصعود للدور ربع نهائي.

يذكر أن البطولة يشارك فيها 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.