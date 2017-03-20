تنظيم مواقع المخيمات وتأجير الدراجات

حائل ـ الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 00:00 am

نظمت اللجنة الأمنية برالي حائل نيسان الدولي 2017م، مواقع فعالية تأجير الدراجات النارية وهواة التخييم على طريق "حائل - جبة" بمنطقة حائل.

وأوضح اللواء إبراهيم الخشمان، رئيس اللجنة الأمنية بالرالي أن اللجنة حددت مواقع لتأجير الدراجات النارية، وذلك بوضع حاجز ترابي حدد فيه مدخل ومخرج لمرتادي الموقع من هواة ركوب الدراجات النارية على الرمال، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية للرالي وضعت هذا الإجراء بهدف السلامة المرورية لسالكي الطريق ولضمان انسيابية الحركة على الطريق.

يذكر أن فعاليات الرالي ستقام خلال الفترة من 31 مارس الجاري وحتى 8 إبريل المقبل.