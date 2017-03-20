اختتام فعاليات الندوة العربية بالرياض

الرياض الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 22:53 pm

اختتمت فعاليات الندوة العربية لمكافحة المنشطات أمس، والتي نظمتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وانطلقت أول أمس الأحد بفندق ريتزكارلتون بالرياض، تحت رعاية الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لهيئة الرياضة، وبحضور السويسري أوليفر نيجلي، المدير العام للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ومارسلين دالي، أمين عام اتفاقية منظمة اليونيسكو، والدكتور محمد القنباز، رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والدكتور محمد الصيرفي، مدير عام مختبر قطر لمكافحة المنشطات، وبسمة قاسم، مديرة الدراسات والوقاية في اللجنة التونسية لمكافحة المنشطات، وعدد من المسؤولين من الدول العربية في هذا المجال.

ونوقش من خالل الندوة العديد من الجوانب التي تخص مجال مكافحة المنشطات والوقاية منها والمكمالت الغذائية وسبل الوقاية منها من خالل جلسات عقدت في اليومين الماضيين.

وتقرر أن ترفع اللجنة المنظمة توصياتها للهيئة العامة للرياضة بكل ما تم طرحه بهذه الندوة.