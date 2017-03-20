المنشطات في السعودية.. خط أحمر

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 00:00 am

أكد عبدالعزيز المسعد، أمين عام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أن الســــــــعودية تسعى دائماً لدعم كافة الأمور التي تحارب المنشــطات والمخدرات، وسباقة دائماً في دعــــم الأبحاث والأعمـال المهتمة بهذا الشأن.

واعتبر المسعد أن أهداف الندوة العربية لمكافحة المنشطات نجحت خلال ردود أفعال المشاركين، قائلا:"المجهودات الكبيرة التي قامت بها كوادر سعودية ساهمت في إنجاح الندوة التي اختتمت بشكل مميز من خلال تواجد نخبة من الجهات المشاركة سواء على المستوى العربي أو الدولي، الأمر الذي أعطى الندوة قيمة كبيرة".

وقدم المسعد شكره للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه لبرنامج الندوة العربية وما قدمه من جهود كبيرة لمكافحة المنشطات وآفــــة المخدرات سواء على الصعيد المحلي أوالدولي بعد تبرعه بمبلغ 100 ألف دولار للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومبلغ 50 ألف دولار لمنظمة اليونيسكو.