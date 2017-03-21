الفرج والمسيليم جاهزان لمواجهة تايلاند

بانكوك - الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 19:06 pm

شارك ثنائي المنتخب السعودي ياسر المسيليم وسلمان الفرج في الحصة التدريبية التي قادها مدرب الأخضر الهولندي فان مارفيك اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة المنتخب التايلاندي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م بروسيا.



على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على الملعب الوطني ببانكوك ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.



بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير المتنوع ليشرع بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك بتقسيم لاعبي المنتخب لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب و اختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات متنوعة نحو المرمى.