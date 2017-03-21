فينغر يؤكد أن الكلام عن عرض من سان جيرمان"خبر كاذب"

باريس - الفرنسية | Tuesday, 21 March 2017 - 19:39 pm

أكد الفرنسي ارسين فينغر مدرب فريق ارسنال الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء ان الكلام عن عرض مقدم من باريس سان جرمان الفرنسي للاشراف عليه لمدة عامين "خبر كاذب".



ويأتي تأكيد فينغر الذي يواجه ضغوطا كبيرة بسبب النتائج المخيبة لارسنال في الفترة الاخيرة وفي مختلف المسابقات، ردا على ما اوردته صحيفة "دي صن" الانكليزية الاثنين حول عرض من بطل فرنسا في المواسم الاربعة الاخيرة لخلافة الاسباني اوناي ايمري الصيف المقبل.



واوضح فينغر الذي نقل عنه انه ينوي البقاء مع ارسنال في الموسم المقبل، في تصريح لشبكة قنوات "بي ان" الرياضية القطرية "انها شائعة خاطئة. انه خبر كاذب. اقول بوضوح: هذا ليس صحيحا".



وبدأ فينغر (67 عاما) التفكير جديا في مستقبله بعد الهزيمة الكبيرة على ارض وست بروميتش البيون 1-3 السبت هي الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري.

واضاف "اعرف ماذا سأفعل بخصوص مستقبلي، وستعرفون ذلك قريبا".



وتكرر الصحافة الانجليزية انه كان مقررا ان يوقع فينغر الذي بدأ الاشراف على ارسنال في 1996، عقدا جديدا مع النادي اللندني.