الشهري وال فتيل: سنتجاوز تايلاند بالإصرار

الرياض - د ب أ | Tuesday, 21 March 2017 - 20:06 pm

أكد لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يحيى الشهري أن مواجهة منتخب تايلاند بعد غدٍ الخميس في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 تعني الكثير للاعبين كونها السبيل نحو تعزيز صدارة المجموعة.



ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته التي تضم اليابان والعراق وأستراليا والإمارات وتايلاند بنهاية مرحلة الذهاب برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب الياباني.



وأضاف: "سيسهل الفوز طريقنا نحو تحقيق هدفنا لذلك تمثل مواجهة تايلاند أهمية كبيرة ونسعى من خلالها لحصد نقاطها كاملة مع عدم إغفالنا لصعوبة المنتخب المنافس خاصة وأنه منتخب متطور وكذلك المواجهة على أرضه وبين جماهيره لكن بالإصرار والعزيمة والاستعداد الجيد سنكون حاضرين في اللقاء بشكل مثالي.



واختتم الشهري حديثه قائلا: "سنبذل كل ما بوسعنا من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي يكفل لنا تحقيق نقاط المواجهة".



من جهته أوضح المدافع محمد آل فتيل أن زملائه جاهزين لمواجهة تايلاند مؤكداً :"جاهزون من جميع الجوانب لهذه المواجهة الهامة كون نقاطها ستساهم في تعزيز صدارتنا وكذلك تحقيقنا لهدفنا وبلا شك فأن المواجهة لن تكون سهلة كما يعتقدها البعض فهي مواجهة قوية كونها أمام منتخب يسعى لتسجيل حضوره لكننا بإذن الله سنكون حاضرين بالشكل الذي يكفل لنا تحقيق نقاط هذه المواجهة ".