مدرب تايلاند: ملعبنا يرهب أي زائر

بانكوك - رويترز | Tuesday, 21 March 2017 - 20:14 pm

قال كياتيسوك سيناموانج مدرب تايلاند إن اللعب في ملعب راجامانجالا في بانكوك قد يعطيه أفضلية أمام السعودية في مواجهتهما بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد غدٍ الخميس مشيراً إلى أن هذا الملعب "يرهب أي زائر".



وتتذيل تايلاند الترتيب في المجموعة الثانية بالدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية حيث نالت نقطة واحدة في خمس مباريات قبل أن تستضيف المنتخب السعودي صاحب الصدارة برصيد عشر نقاط.



وخاضت تايلاند مباراتين في ملعب راجامانجالا في الدور الأخير فخسرت بصعوبة 2-0 من اليابان وتعادلت 2-2 مع أستراليا بطلة أسيا 2015.



وقال سيناموانج في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي على الانترنت اليوم الثلاثاء "اللعب في راجامانجالا يمكن أن يعطينا أفضلية أمام السعودية".



وأضاف "وصل المنتخب السعودي إلى هنا يوم الجمعة وبدأ التدريب مباشرة وأعتقد أن هذا يؤكد جديتهم".



وخسرت تايلاند 1-0 من السعودية في الجولة الأولى في الرياض بهدف من ركلة جزاء نفذها نواف العابد في الدقائق الأخيرة.



وتابع المدرب "نحن جاهزون للمواجهة ودرسنا المنتخب السعودي جيداً، أعتقد أن ملعبنا يرهب أي زائر وعندما يمتلئ بالجماهير يشكل هذا خط دفاع لنا".



"المهمة لن تكون سهلة على السعودية للخروج بنقاط فنحن لسنا بالمنافس السهل".



ويتفوق المنتخب السعودي بفارق الأهداف عن اليابان في الصدارة وبفارق نقطة واحدة عن أستراليا والإمارات في المجموعة التي تضم العراق أيضاً.



ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى النهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معاً ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في نهائيات روسيا.