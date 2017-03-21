"مايسترو بيتزا" راعياً للمنتخب وبطولات اتحاد القدم

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 21:04 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه تم التوصل على اتفاق مع "مايسترو بيتزا" لتكون بموجبه راعية للاتحاد السعودي لكرة القدم، ويأتي توقيع العقد في إطار الإستراتيجية التي ينتهجها اتحاد القدم في التوقيع مع عدد من الرعاة لزيادة المداخيل المالية والاعتماد الذاتي على المصاريف.



وتنص الإتفاقية على أن تكون مايسترو الشريك الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم، بالإضافة للشريك الرسمي للاتحاد السعودي، بالإضافة لدخول مايسترو كراعي رسمي لكأس خادم الحرمين الشرفين وكأس ولي العهد والسوبر.



علما أن توقيع العقد سيكون في يوم 26 من الشهر الجاري في مدينة جدة.