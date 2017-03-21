أخضر الجمباز يصل قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم

الرياض - الرياضية | Monday, 20 March 2017 - 21:41 pm

وصلت بعثة المنتخب السعودي للجمباز إلى دولة قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم، والتي ستقام بدولة قطر خلال يوم غدٍ الأربعاء، برئاسة رئيس الوفد عضو مجلس ادارة الاتحاد إسماعيل المبيريك.



من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للجمباز أحمد السديس عن عزم كافة المنتمين للاتحاد أن يظهروا خلال هذه المشاركة بمستوى مشرف وأن يقدموا كل ما لديهم لرفع العلم السعودي عالياً في كافة المشاركات الخارجية، معربا عن خالص شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز على دعمه اللا محدود للعبة وتذليله كافة الصعوبات التي تواجه الاتحاد والبحث عن دعم اللعبة بكافة السبل المؤهلة لرقيها عربياً وعالمياً، متمنيا التوفيق للاعبين في هذه المشاركة.