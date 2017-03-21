هيئة الرياضة تنظم الملتقى الجماهيري الأول

الرياض | Tuesday, 21 March 2017 - 21:06 pm

تنظم الهيئة العامة للرياضة الملتقى الجماهيري الأول والذي سينطلق بعد غدٍ الخميس ويستمر حتى السبت المقبل.



ويهدف الملتقى الذي يعد الأول من نوعه للتواصل مع جماهير أندية دوري جميل وتعزيز الراوبط فيما بينها.



وسيشهد الملتقى الجماهيري حواراً مفتوحاً بين الجماهير وعدد من المسؤولين في الرياضة السعودية، كما ستقام العديد من الفعاليات والبرامج والدورات وورش العمل، وذلك بحضور ضيوف من دول عربية وأووربية.



ويشارك في الملتقى 140 مشجعاً يمثلون 14 نادياً في دوري جميل، تم ترشيحهم من قبل أنديتهم.