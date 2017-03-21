الوحداويون يمنحون طلال الصباح العضوية الشرفية

مكة المكرمة - الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 22:48 pm

التقى طلال فهد الصباح رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق، في مقر إقامته بمكة المكرمة بهشام مرسي رئيس نادي الوحدة، حيث اطمئنا على صحته بعد رحلته العلاجية وفي نهاية الزيارة قدم رئيس النادي العضوية الشرفية لطلال الصباح.



من جهته أكد مرسي ان انضمام طلال للقائمة الشرفية لنادي الوحدة يعد شرفاً رفيعاً لأنه واحد من الشخصيات الرياضية التي اثرت الوسط الرياضي الخليجي بإسهاماته المؤثرة والتي كان لها أكبر الأثر في الإرتقاء بالرياضة الخليجية.