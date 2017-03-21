اتحاد القدم يتكفل بإجراء عملية "الفتاق الرياضي" لنجعي النصر

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 March 2017 - 23:05 pm

أظهرت الكشوفات الطبية التي أجريت اليوم في ميونخ للاعب نادي النصر والمنتخب السعودي للشباب سامي النجعي وجود ( فتاق رياضي في الجانبين الأيمن والايسر ) يحتاج معه لتدخل جراحي.



ومن المتوقع أن يجرى النجعي غداً عملية على يد الدكتورة الالمانية اولوريك ميشاويك على أن يواصل برنامجه التأهيلي الذي يمتد لعشرة أيام في معسكر المنتخب بروما.



من جانبها ثمنت إدارة نادي النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم تكفله بكافة تكاليف العملية.



كما ثمنت دور بعثة المنتخب والجهاز الطبي لمنتخب الشباب مؤكدين على أن هذا لا يستغرب منهم تجاه لاعبي المنتخب .



والجدير بالذكر أن النجعي ضمن لاعبي المنتخب السعودي للشباب الذي يستعد حالياً للمشاركة في نهائيات كأس العالم.