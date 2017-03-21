مارفيك يتحدث عن المواجهة المنتظرة

بانكوك: علي الحدادي | Wednesday, 22 March 2017 - 00:12 am

يعقد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم برفقة اللاعب تيسير الجاسم مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب راجامانجالا الدولي ببانكوك عند الساعة الـ 12 ظهراً للحديث عن مباراة الغد أمام مستضيــــــفه تايلانـــــد ضمــــن الجولة السادسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م، ويعقب المؤتمر الاجتماع الفني للمنتخبين.

وينتظر أن يجري الأخضر تدريباته اليوم الأربعاء على أرض ملعب راجامانجالا بعد أن أنهى فترة إعداده على الملعب الوطني خلال الخمسة أيام الماضية.