آل فتيل اطمئنوا.. نحن جاهزون

بانكوك: علي الحدادي | Wednesday, 22 March 2017 - 00:13 am

طمأن لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد آل فتيل الجماهير السعودية على حسن إعدادهم لمباراة الغد أمام تايلاند ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

وقال: "جاهزون من جميع الجوانب لهذه المواجهة الهامة كون نقاطها ستساهم في تعزيز صدارتنا، كذلك تحقيقنا لهدفنا، وبلا شك فإنها لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، فهي مواجهة قوية كونها أمام منتخب يسعى لتسجيل حضوره والإبقاء على آماله في المنافسة، لكننا وبإذن الله سنكون حاضرين بالشكل الذي يكفل لنا تحقيق النقاط".

وأضاف: "الجميع على قدر المسؤولية، وجاهزون لتجاوز المهمة، وبإذن الله سنعود بنقاط المباراة".