الشهري: بالعزيمة والإصرار سنحقق الفوز

بانكوك: علي الحدادي | Wednesday, 22 March 2017 - 00:12 am

أوضح يحيى الشهري لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن مواجهة منتخب تايلاند غدا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م تعني لهم الكثير كون الفوز فيها يعد السبيل الوحيد لتعزيز صدارة المجموعة وتسهيل الطريق نحو تحقيق هدف التأهل لنهائيات.

وقال: "تمثل مواجهة تايلاند أهمية كبيرة، ونسعى من خلالها لحصد نقاطها كاملة مع عدم إغفالنا لصعوبة المنتخب المنافس، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه منتخب متطور ويلعب على أرضه وبين جماهيره، لكن بالإصرار والعزيمة والاستعداد الجيد سنكون حاضرين في اللقاء بشكل مثالي". وأضاف: "سنبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث".