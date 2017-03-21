الأنظمة تجبر الأخضر على تغيير القمصان

بانكوك: علي الحدادي | Wednesday, 22 March 2017 - 00:07 am

شارك الحارس ياسر المسيليم ولاعب الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية للمنتخب السعودي مساء أمس الثلاثاء على أرض الملعب الوطني ببانكوك، بعد أن غابا عن تدريب أمس الأول المسائي لشعورهما بالإرهاق.

وبدأت الحصة التدريبية أمس بالجري حول الملعب والإحماء، ثم أخضع مارفيك اللاعبين لتمارين تنمية مهارات التمرير المتنوع وتسلم الكرة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب واختتمت الحصة بالتدريب على الكرات الثابتة من اتجاهات متنوعة نحو المرمى.

وحضر التدريب عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبدالإله الشعيبي القائم بالأعمال السعودية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلاند.



قمصان جديدة

استبـــدل الجهــــاز الإداري القمصان التي كان يتدرب بها اللاعبون في الأيام الماضية والتي تحمل شعار الرعاة الحصريين للمنتخب، بقمصان أخرى ليس بها أي علامات، على اعتبار أن حصة أمس كانت الرئيسية للمباراة والتي تمنع أنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضع علامات الشركات الراعية على قمصان اللاعبين أو اللوحات خلال التصريحات الإعلامية.

تصوير فيديو

طالب الهولندي مارفيك الجهاز الفني الخاص به، بتصوير الحصة التدريبية عن طريق الفيديو لكي يطلع عليها خلال الاجتماع الفني حتى يتمكن من توضيح الأخـطاء الفنيــــة للاعبين خــــلال تطبيقهم للنهـج التكتيكي ومــدى تطبيقهم.