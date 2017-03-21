رحلة الـ13 ألف ميل تنتهي بنقطة

الرياض ـ حسن أبوزينب | Wednesday, 22 March 2017 - 00:00 am

الولاء للأندية قضية حتمية مفروغ منها، ولكن إلى أي مدى ومسافة يمكن أن يتابع ويرافق مشجع كرة فريقه للوقوف خلفه؟ بالطبع لن يشكك أحد في مدى ولاء مشجعي نادي لوش إنيرجيا الروسي الذين رافقوا الفريق لمسافة 13 ألف ميل، أي من شرق خارطة الكرة الأرضية إلى أقصى الشمال الغربي .

أنصـار نادي لوش إنيرجيـا الذي ينتمي لمدينـة فلادفستوك في أقصـى شـرق روسيا غامروا بالرحلة لمشاهدة مباراة الإياب أمام بالتيكا كالنجراد في الدوري الروسي.

المدينة التي ينتمي إليها نادي لوش إنيرجيا تقع في الشرق الأقصى، حيث تجاوز كوريا الشمالية والصين، وتقع على المحيط بمحاذاة اليابان والصين، أما كالنجراد فهي تقع في أقصى الشمال الغربي شمال بولندا وغرب ليتوانيا، المسافة بين المدينتين تستغرق 14 ساعة طيران، حيث لا تتوقف الطائرة إلا في موسكو.

أما المخاطرة بالسيارات بالطريـق البــري عبر سييـريا فــإن الرحلة تستغرق أكثر من أسبوع كامل.

ولكــن علــى الرغم من صعـوبـة الرحلـة والمشـاق التـي يلاقيها اللاعبون والجهاز الفني والمشجعون فهي رحلة ضروريــة لا مفــر من التعود عليها، سيما وأن 15 من جملة 20 نادياً يشاركون في هذه البطولة يتواجدون في الساحل الروسي الآسيوي.