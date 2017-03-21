أسواق تايلاند.. التقليد بالنظر

بانكوك ـ علي الحدادي | Wednesday, 22 March 2017 - 00:00 am

تعتبر تايلاند أحد أهم دول العالم من حيث انتشار الأسواق والمولات التي يقصدها السياح من أجل التسوق والتبضع حيث لا يكاد يخلو شارع في العاصمة بانكوك من السياح العرب والخليجيين. وتتميز الأسواق التايلاندية بوجود بضائع مقلدة ذات جودة عالية لجميع الماركات من ملابس وشنط وساعات وجزم فضلاً عن الحرير التايلاندي الذي يعتبر أفضل أنواع الحرير في العالم وأرخصها بجانب الملابس ذات الصناعة التايلاندية التي تصنع من خامات مميزة ومنافسة.



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ويستطيع السائح في تايلاند التفاوض والمساومة في الأسواق والمحال الشعبية وهو أمر ضروري جداً، ولا تستغرب أثناء المفاوضات على سلعة معينة ثمنها ألف بات (100 ريال سعودي) وأصبحت مائة بات يعني (10 ريالات سعودية) فهذا يحدث باستمرار ورغم كثرة الأسواق إلا أنك تجدها مزدحمة طوال السنة رغم الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وتعتبر أسواق بانكوك مرتعاً للأيادي العاملة الرخيصة؛ إذ تجد أغلب الماركات تقوم بفتح مصانع فيها لاستغلال رخص الأيادي العاملة إضافة إلى إتقانهم العمل بطريقة احترافية.



سوق الأفلام

ومن أشهر الأسواق في بانكوك سوق إم بي كي (MBK Centre) الذي يتميز بوجود سبعة طوابق كل طابق مختص بمنتجات محددة؛ إذ تجد الطابق الأول مختصاً بملابس الأطفال والثاني بملابس النساء والثالث للرجال والرابع للجزم والخامس للشنط والطابق السادس للأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة التي تحتوي على جميع الأفلام العالمية الشهيرة والحديثة فضلاً عن الملابس والقمصان والساعات، ويعتبر هذا السوق هو المكان المفضل لجميع السياح للحصول على سلع رخيصة.



نهاية الأسبوع

وتوجد في بانكوك أسواق تفتح في الويكند وبعضها تفتح في الليل إضافة إلى سوق عطلة نهاية الأسبوع Chatuchak والذي يعتبر أكبر سوق للبضائع الرخيصة في آسيا تقريباً، ويقع في نهاية طريق skytrain على مساحة 38 هكتاراً ويوجد فيه 8000 مبسط (كشك) تحتوي على كل ما يخطر على بالك من البضائع المقلدة والرخيصة التي لا تختلف كثيراً عن الأصلية، ويفتح السوق يومي السبت والأحد فقط، وهناك أيضاً سوق Patpong الليلي الذي يحتوي على كل البضائع الرخيصة من الملابس والأحذية والساعات المقلدة ويوجد فيه السياح بأعداد كبيرة جداً، ويوجد في بانكوك أيضاً سوق Pratunam وهو سوق متخصص في الملابس وبنطلونات الجينز بسعر الجملة وتحصل على فرصة جيدة جداً في التخفيض إذا اشتريت أكثر من خمسة قطع.



تقليد بالنظر

وعلى رصيف شارع سوكومفيت Sukhumvit RD تجد كميات من الملابس والأحذية والساعات المقلدة الممتازة، إذ يبدأ البيع ليلاً ويقع بين شارع نانا ومحطة قطار Asoke sky، حيث الخياطون الهنود ينتشرون على امتداد الشارع الشهير ويفصلون البدلات بأرخص الأسعار وبإمكانك أيضاً تفصيل ثيابك العربية بأرخص الأثمان على شرط إحضار القماش من بلدك لأن نوعية الأقمشة العربية غير موجودة في تايلاند أو بالأحرى غير مرغوبة ويكفي فقط نموذج ثوب من ثيابك لتقليده بدقة متناهية.

ويعتبر Union Mall بجانب محطة Phannon Yothin M.R.T البديل الجيد لسوق العطلة الأسبوعية، إذ تم افتتاحه في عام 2006م ليتم التسوق فيه خلال كل أيام الأسبوع، وتتوفر فيه الملابس والأحذية الرياضية وبنطلونات الجينز وغيرها من الماركات العالمية Nike sbs puma بأسعار مناسبة، وكل الأسعار فيه قابلة للتفاوض ولا تستغرب إن بلغت قيمتها ربع ما عرضت عليك به أولاً.



التجربة قبل الشراء

كل الأماكن والأسواق التي تم عرضها سابقاً هي المكان الأفضل للسلع الرخيصة ذات التصميم الجميل والجودة المقاربة للسلع الحقيقية لدرجة أنه لا يستطيع التمييز بينها إلا الخبراء فالقليل جداً منها ليست نوعية جيدة، ويوجد في تايلاند مصنع شهير وممتاز لإنتاج جميع المنتوجات والأدوات الرياضية تحت مسمى المصنع التايلاندي للمنتوجات الرياضية، فإذا كنت تبحث عن الأحذية والملابس الرياضية ذات النوعية الجيدة والأسعار الرخيصة توجه إلى محل FBT Sports Complex، إذ تتراوح أسعار الفانيلات الرياضية التي تحمل ماركتهم بين 60 و100 بات وهي نوعية ممتازة وجيدة جداً ومصنوعة من أفضل أنواع الأقمشة.