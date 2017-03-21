وليد عبداللـه و فان بوميل الأشهر عند التايلانديين

الرياض ـ نواف الشعلان | Wednesday, 22 March 2017 - 00:00 am

رغم عدم الاهتمام الكبير من قبل التايلانديين بمباراة منتخب بلادهم على صعيد محركات البحث إلا أن نتائج قليلة أظهرت تصدر كلمة (مباراة السعودية) و(وليد) و(فان بوميل) لأبرز ما يبحث عنه التايلانديون حول مباراة منتخبهم مع المنتخب السعودي.

وأظهرت محركات البحث اهتماماً غير مسبوق بين التايلانديين باسم الهولندي فان بوميل مساعد مدرب المنتخب السعودي الذي لعب لعدة أندية من أشهر أندية أوروبا ويحظى بجماهيرية واسعة بين الآسيويين وعشاق كرة القدم بشكل عام.

واهتم التايلانديون في محرك البحث الخاص بهم بحارس مرمى المنتخب السعودي وليد عبدالله الذي كان طوله مثار جدل بين الإعلاميين التايلانديين في الأيام الأخيرة مقارنة مع أطوال بلد عرف بقصر قامته كحال أغلب دول شرق آسيا.

وبحثاً عن آخر المستجدات في الأخضر السعودي ظهر اسم "فهد" في محركات البحث التايلاندية فيما يبدو أنه بحث عن صحة مشاركة فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي الغائب عن اللقاء من عدمها.

واهتم التايلانديون أيضاً في محركات البحث الخاصة بهم بالبحث عن عبارة (مباراة السعودية) و(فندق السعودية) الذي يبدو بحثاً عن مشاهير المنتخب السعودي وجهازه الفني من أجل التقاط صور تذكارية معهم.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر وكرة القدم حازت كلمة (العمرة) و(العمل في السعودية) على نسبة كبيرة أيضاً من بين الكلمات التي تخص السعودية ويبحث عنها التايلانديون في البلد الذي يمثل المسلمون فيه ما يقارب 5 % خاصة في جنوب البلاد.