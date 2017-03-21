لقاء الأخضر يشعل المراهنات في بلد “ماكودي”

الرياض ـ مصعب العمار | Wednesday, 22 March 2017 - 00:00 am

رصدت مواقع المراهنات الشهيرة جوائز مالية وصلت إلى 100 ألف دولار وسيارة وجوائز أخرى لمن يتوقع توقعاً صحيحاً لمباراة المنتخب السعودي ومستضيفه التايلاندي الخميس ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

واشتهرت تايلاند رغم ابتعاد منتخبها عن الإنجازات بلعبة المراهنات وهي الدولة التي ينتمي إليها وراووي ماكودي أحد أعضاء "فيفا" الموقوفين في سلسلة الإيقافات الشهيرة العام الماضي.

وتفاوتت التوقعات التي طرحها عشاق المراهنات في المواقع الشهيرة ما بين توقعات منطقية وتوقعات بعيدة جداً عن المنطق والمعقول نسبةً إلى وضع وتاريخ المنتخين الآسيويين السعودية وتايلاند.

وكانت أغلبية التوقعات في مواقع المراهنات الشهيرة تشير إلى فوز المنتخب السعودي 1ـ0 على مضيفه التايلاندي ثم يأتي توقع فوز الأخضر 2ـ1 ومثلها أيضاً فوز الأخضر 2ـ0.

أما من توقعوا فوز تايلاند فكانت أغلب توقعاتهم تشير إلى 1ـ0 رغم قلتهم غير أن أحدهم توقع توقعاً مجازفاً بفوز تايلاند 8ـ0.

ومن بين تلك التوقعات المجنونة توقع أحدهم فوز الأخضر 10ـ0 وتوقع آخرون تعادل المنتخبين 4ـ4 و5ـ5. ويبدو من أغلب مواقع المراهنات الشهيرة التي يرتادها التايلانديون أن الغالبية لا ينظرون إلى النتائج السابقة للمنتخبين أو لتاريخ مواجهاتهما بدليل أن بعضهم كان يتوقع فوز تايلاند جازماً بنتيجة كبيرة أكبر إلى الخيال في عالم المجنونة منه إلى الواقع.