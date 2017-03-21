الموت ينتظركم في المونديال

الرياض ـ حسن أبوزينب | Wednesday, 22 March 2017 - 00:00 am

حذرت الجـمـاهـــير الروسيــة نظـيــرتها الإنجليزية، بأن الموت ينتظرها إذا تسببت في حالة نشوب عنف خلال نهائيات كأس العالم 2018، ويأتي التـحـــذير الأشبـه بالثأر والانتقام، على خلفية تعرض العشرات من الجماهير إلى جراح متفاوتة، اثنان منهم أصيبا بحالة إغماء خلال مواجهات دامية بين الروس والإنجليز خلال نهائيات أمم أوروبا 2016 التي جرت في فرنسا.

وقد نقل على لسان أحد أنـصار نادي بطرسبرج الروسي قوله: "أيها الإنجلـيز تعتقدون أنكم انتصرتم في مرسيليا.. اصبروا حتى يأتي مونديال روسيا وسترون العجب".

وقال أليكس مافرين من أنصار نادي وحوش أولماش ستيل لصحيفة Daily Mirror "إذا يرغب الإنجليزي في التعرض لعلقة ساخنة بعد العلقة التي تعرضوا لها في مرسيليا فعليهم القدوم إلى روسيا".. يذكر أن مارفن قائد ما يسمى بمعركة مرسيليا يتزعم عصابة تلقت تدريباً عالياً في روسيا، وكانت ترتدي أقنعة وجوارب خاصة بفنون القتال، وأزياء سوداء وشنت حملة من أعمال العنف أدت إلى إصابة الكثيرين، منهم بريطاني في الحادية والخمسين من عمره تعرض لسكتة قلبية بعد إصابته بنزيف في الدماغ نتيجة الضرب المبرح.

يذكر أن الرئيس الروسي بوتين قد وعد بتنظيم بطولة آمنة خالية من أعمال العنف، ولكن عضو في البرلمان الروسي اقترح تنظيم بطولة لعصابات الشغب تتكون من 20 متسابقاً.