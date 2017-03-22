روابط الأندية السعودية في بانكوك لدعم الصقور الخضر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 March 2017 - 21:37 pm

وصلت اليوم الأربعاء روابط الأندية السعودية إلى العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك لدعم الأخضر أمام نظيره التايلاندي يوم غدٍ الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.



وسيقام اللقاء على الملعب الوطني ببانكوك في تمام الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، ويسعى الصقور الخضر للمحافظة على صدارة المجموعة والتي يتزعمها بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب اليابان.



وتكفلت شركة الاتصالات السعودية الراعي الرسمي للاتحاد العربي السعودي ببعثة روابط الأندية دعماً منها للاعبي الأخضر في المواجهة المرتقبة.