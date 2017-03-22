طلال بن بدر يرأس اجتماع اللجان الأولمبية العربية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 March 2017 - 22:02 pm

يترأس الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربي، الاجتماع الرابع والثلاثين للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان، والذي سيعقد بفندق موفنبيك بالرياض في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت المقبل الموافق 25 مارس الحالى .

وأوضح الأمير طلال في تصريح له بأن المكتب التنفيذي سيناقش العديد من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، والتي يأتي من أبرزها تقرير عن دورة الألعاب الرياضية الرابعة عشر 2019م، ومناقشة توصيات مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات الرياضية العربية الذي عقد بشرم الشيخ، وتوصيات رؤساء الاتحادات الرياضية العربية الذي عقد في الرباط، واللائحة الأساسية لدورة العاب الأندية العربية للسيدات، وتنظيم الدورة العربية الأولى لرياضة الدفاع عن النفس، كما سيتم اطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على تقرير الأمانة العامة عن أعمال الفترة الماضية، والتقرير المالي لعامي 2015/ 2016م.

كما سيتم اعتماد عدد من الاتحادات الرياضية العربية، وهي الاتحاد العربي للفنون القتالية ومقره الأردن، والاتحاد العربي للملاكمة العربية ومقره المغرب، والاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومقره مصر.

من جانبه، بيّن الأمين العام للاتحاد سعود بن علي العبدالعزيز، بأن برنامج حفل افتتاح الاجتماعات سيتضمن كلمة للاتحاد السعودي للرياضات الجوية، وكلمة لمدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وكلمة لسمو رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، وعرض عن دورة الألعاب الجويه وتقرير عن الدورة العربية الأولى لرياضات الدفاع عن النفس، وعرض عن إشهار الهيئة العربية للأمن والنزاهة الرياضية.