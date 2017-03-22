تنفيذي النصر يعقد اجتماعه الثاني

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 March 2017 - 22:59 pm

عقد المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بنادي النصر مساء اليوم الأربعاء اجتماعه الثاني، برأسة الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر.

واطلع المجلس على التقارير المالية والإدارية للنادي، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الانتهاء من تسوية عدد من القضايا الخارجية، ومناقشة الإجراءات التي يتم القيام بها لإنهاء كافة هذه القضايا وفق أطار زمني محدد.

كما بارك المجلس قرار تشكيل لجنة فنية برئاسة الكابتن صالح المطلق، وآلية عملها.

واختتم الأمير مشعل الاجتماع بشكره وتقديره لإدارة النادي برئاسة الأمير فيصل بن تركي، على ما بذله من جهود كبيرة.