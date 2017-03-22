أمام إيران.. لا خيار للقطريين سوى الفوز

نيقوسيا ـ الفرنسية | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم خمس مواجهات في الجولة السادسة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، ويخوض المنتخب القطري لكرة القدم مباراة الفرصة الأخيرة عندما يستضيف نظيره الإيراني، ويقود فراس الخطيب سوريا أمام أوزبكستان الخميس في منافسات المجموعة الأولى.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 11 نقطة أمام كوريا الجنوبية (10) وأوزبكستان (9)، فيما تحتل سوريا المركز الرابع (5 نقاط) أمام قطر (4)، وأخيراً الصين (نقطتان). ولا بديل لقطر عن الفوز إذا ما أرادت الاحتفاظ ببصيص أمل للتأهل لكن مهمتها لن تكون سهلة في مواجهة إيران التي انتظرت حتى الوقت بدل الضائع لتحقق الفوز ذهاباً في طهران 2ـ0 (90+4 و90+6) بعد خطأين فادحين من الحارس القطري. ويعلق القطريون آمالاً كبيرة على رباعي الهجوم رودريجو تاباتا وحسن الهيدوس وعلي أسد وسيباستيان سوريا لاختراق دفاع إيران المنظم الذي لم يدخل مرماه سوى هدفين. في المقابل، سيسعى المنتخب الإيراني إلى تجديد الانتصار والتمسك بالصدارة والمضي قدماً نحو حجز إحدى بطاقتي التأهل المباشر. ويملك الفريق خبرة جيدة في اللعب بقطر معتمداً على المدافعين المحترفين في الأندية القطرية مرتضى كنجي (السد) وبزمان منتظري (الأهلي).



سورية ـ أوزبكستان

ويقود فراس الخطيب منتخب سوريا عندما يستضيف نظيره الأوزبكستاني في المواجهة التي تقام في ماليزيا بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. وكان الخطيب (33 عاماً) قد أعلن أنه لن يشارك مع المنتخب نهائياً إلا أن اللاعب أبدى في الأشهر الماضية رغبته في العودة لصفوف المنتخب، وقال في تصريحات صحفية نهاية يناير الماضي إنه في حال دعوته سيكون من الطبيعي قبول الدعوة لأن تمثيل المنتخب وتمثيل الوطن شرف لكل لاعب.