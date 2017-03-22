إصابة جديدة تبعد مهند عن الأهلي

جدة ـ محمد العيدان | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

تعرض اللاعب مهند عسيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قبل بداية تدريب الفريق أمس، حيث تبين وجود آلام، تحتاج إلى الكشف عليه من قبل الجهاز الطبي بالنادي مساء اليوم الخميس، والنتائج تحدد فترة تأهيل اللاعب.

وأكد فهد الزهراني المتحدث الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تعرض لإصابة أثناء مباراة العين الماضية، ومع بداية تدريب أمس تجددت الإصابة؛ ما أوجب خضوع اللاعب لكشف طبي لتحديد فترة التأهيل.

من جهة أخرى، أكدت لـ"الرياضية" مصادر أهلاوية مطلعة، وجود اتفاق شفهي بين إدارة النادي واليوناني فيتفا لتجديد عقده لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2020، حيث رحب اللاعب بالعرض، وأكد رغبته في البقاء مع الأهلي، على أن يتم تقديم العرض الرسمي له خلال الأيام المقبلة.