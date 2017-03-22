الإنجليزي يرفض الاتفاق بسبب الطقس

الدمام ـ وليد الصعيري | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

رفض جاي بوثرويد المهاجم الإنجليزي التعاقد مع نادي الاتفاق؛ بسبب عدم رضاه عن الأجواء في السعودية، والتي لا تشجعه على البقاء فيها حسب وصفه.

وكــــان المهاجـــم الإنجليزي فسخ عقده مع جوبيليو الياباني قبل عدة أشهر؛ بسبب مشكلة بينه وبين النادي الياباني.

وينتظر أن يصل البديل خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة، بعد أن أنهت الإدارة الاتفاقية تأشيرة دخوله للسعودية منذ عدة أيام، وهو لاعب أوروبي، وسيخضع للتجربة الاحترافية قبل أن يتم التوقيع معه.

من جهة أخرى، واصل الفريق الاتفاقي تدريباته مساء أمس على ملعب النادي، تحت إشراف الهولندي إلكو، حيث بدأ اللاعبون التدريبات بالجري حول المضمار، ومن ثم خضعوا لجرعات لياقية، وبعد ذلك واصل الهولندي إلكو تركيزه على الجانب الفني، حيث طبق بعض الخطط. وقبل نهاية التمرين أجرى مناورة في منتصف الملعب.