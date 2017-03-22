النتائج السلبية تحاصر المرزوقي ساعتين ونصف

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

اضطر أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي إلى المكوث قرابة الساعتين ونصف الساعة في اجتماع مجدول للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي برئاسة الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل نائب الرئيس، نيابة عن الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس المجلس التنفيذي الذي اعتذر بسبب سفره لرحلة علاجية خارج السعودية، وعقد الاجتماع مساء أمس في مركز الأمير محمد العبدالله الفيصل بالفئات السنية بمقر النادي في شارع التحلية بجدة.

وعزا المرزوقي أسباب الإخفاق والنتائج السلبية للفريق الأول لكرة القدم والتي على إثرها ابتعد "حامل اللقب" نقطياً عن الفريق المتصدر الهلال وبفارق (- 9 نقاط)، قبل نهاية الدوري بـ5 جولات، الأمر الذي يعني أن الفريق فقد اللقب منطقياً، إلى كثرة الإصابات بالفريق والتي ذكرها المرزوقي في الاجتماع كأحد أهم الأسباب.

وطالب المجتمعون رئيس النادي، ببذل أقصى الجهود من أجل المحافظة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي ينافس فيه مع 7 فرق في دور الثمانية، وإن كان الوصول إلى النهائي للفريق سهلاً نوعاً ما، وكذلك طالبوا بالتأهل إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، وتعويض الجماهير إخفاقات الفريق هذا الموسم، والتي كان أولها الخسارة والخروج من بدور الـ4 أمام الاتحاد في بطولة كأس ولي العهد.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس التنفيذي وخالد أبوراشد أمين عام المجلس والمتحدث الرسمي لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي.

وناقش المجتمعون محمد الحارثي المشرف العام على الفئات السنية عن كل الأمور التي تخص القطاعات السنية، وبعض القضايا الأخرى.