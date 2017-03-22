الحديقة السرية في الرياض

الرياض ـ حسين هتاش | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

تنطلق يوم السبت الخامس والعشرين من مارس الجاري ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات (معرض الحديقة السرية)، وهي رواية كلاسيكية كتبت في القرن الماضي، للروائية الإنجليزية فرانســـيس هودســـون برنيت، والتي تتحـــدث عن كيف يســعى المكان الجميل أحياناً في تغيير الشخصية للأفضل، على أن يتم تطبيق (معرض الحديقة السرية) كمعرض سلع استهلاكية في جو الرواية، ليترك أثراً لا ينسى في متعة تسوق خاصة للمجتمع السعودي.

وسيقــــام المعرض للعائلات في الســـــاحة الخارجيــة في مركـــز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وقررت هيئة الترفيه أن تبدأ العروض في تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء.