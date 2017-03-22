الجماهير الكبيرة تنتظر الشعراء

الرياض ـ سلطان العتيبي | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

أبدى عبدالمجيد الذيابي شاعر المليــون ســعادته بعودة الأمسيات الشعرية إلى الســعودية من خـلال أمسـيات المملكة التي تأتي بدعم من هيئة الترفيه وستكون انطلاقتها الجمعة بأمسية للأمير عبدالرحمن بن مساعد، وقال الذيابي في حديثه للرياضية: "الشعراء سعيدون بعودة الأمسيات للمملكة، وسيعيد الحياة في القصيدة بعد غياب كبير"، وتابع كثير من الشعراء السعوديين متواجدون في مهرجانات خليجية وعليهم طلب جماهيري كبير، بسبب عدم تواجد أمسيات تليق بالقصيد وبالشعراء في السعودية، الآن بعد دعم هيئة الترفيه نتطلع لأن يعود الشعر إلى مكانه الطبيعي.