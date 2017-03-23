المسيليم: الرطوبة أثرت علينا.. وننتظر جماهيرنا في الجوهرة

بانكوك - د ب أ | Thursday, 23 March 2017 - 17:54 pm

أهدى ياسر المسيليم حارس مرمى المنتخب السعودي لكرة القدم، انتصار منتخب بلاده 3/0، على مضيفه منتخب تايلاند اليوم الخميس في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018، إلى الجماهير السعودية.



وأشار المسيليم، في تصريح أدلى به عقب المباراة إلى أن الرطوبة أسهمت في عدم السيطرة التامة للاعبين على المباراة.



وقال حارس المنتخب السعودي: "الرطوبة جعلتنا لانلعب بشكل فني مستمر، لكن الأهم حصولنا على ثلاث نقاط، والحمد لله لم نشعر بالغيابات، لأن المدرب كان يعد مجموعة كاملة للعب".



وأضاف: "أمامنا مباريات مهمة، ونطالب بدعم الجماهير الثلاثاء المقبل أمام العراق في جدة، وسنواصل العمل للوصول لمونديال روسيا".



واحتفظ المنتخب السعودي بصدارة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد المنتخب التايلاندي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.