بالأرقام.. العابد يواصل تألقه مع الأخضر

بانكوك - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 18:01 pm

واصل نواف العابد، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تألقه مع الأخضر، خلال لقاءه أمام منتخب تايلاند اليوم الخميس في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا 2018، وقام العابد بصناعة الهدف الأول للمنتخب السعودي في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب السعودي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالتصفيات.



وساهم العابد في 60% من أهداف المنتخب السعودي بتصفيات المونديال، أكثر من أي لاعب آخر، حيث سجل أربعة أهداف، وصنع هدفاً وحيد.



كما يشار إلى أن العابد أحرز هدف الفوز للمنتخب السعودي في مرمى تايلاند، خلال لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في شهر سبتمبر الماضي.