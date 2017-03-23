بعثة الأخضر تغادر تايلاند متجهة إلى جدة

بانكوك - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 18:15 pm

غادرت بعثة المنتخب السعودي قبل قليل على متن طائرة خاصة، يوفرها الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، من مطار دون موينغ الدولي بتايلاند، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للانتظام في المعسكر الإعدادي، وذلك استعدادا لخوض مواجهة الجولة السابعة أمام منتخب العراق، في الثامن والعشرين من شهر مارس

ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



وسيترأس بعثة المنتخب السعودي عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.