عبدالله بن مساعد يدعو الجماهير لدعم الأخضر أمام العراق

الرياض - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 19:08 pm

قدم الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة تهنئته للجماهير السعودية، بعد انتصار المنتخب السعودي 3-0 على المنتخب التايلاندي مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.



وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"اللهم لك الحمد، انتصار كبير ومهم لأبطالنا، موعد الصقور الخضر مع جمهورهم الثلاثاء أمام العراق".



يشار إلى أن المنتخب السعودي كسب نظيره التايلاندي اليوم الخميس 3-0، ويلاقي يوم الثلاثاء المقبل المنتخب العراقي على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية.