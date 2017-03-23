السومة يتمنى تأهل الأخضر إلى مونديال روسيا
الرياض - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 19:43 pm
وجه السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي التهنئة لجميع السوريين والسعوديين عقب فوز منتخب بلاده وكذلك الأخضر أمام أوزبكستان بهدف نظيف وثلاثة أهداف دون مقابل اليوم الخميس ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وذكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "عقب فوز المنتخبين السوري والسعودي على أوزبكستان وتايلاند تواليا: " الف مبروك لمنتخب سوريا تحقيق الفوز والانتصار بالتوفيق والتأهل لكأس العالم إن شاء الله".
و أضاف قائلاً : " الف مبروك للأخضر السعودي تحقيق الفوز وصدارة المجموعة بالتوفيق والتأهل لمونديال كأس العالم إن شاء الله ".