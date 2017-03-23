تمسك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته الآسيوية، بعد تغلبه مساء اليوم على مضيفه التايلاندي بنتيجة3/0، في لقاء أقيم مساء اليوم على ملعب رجامانغالا الوطني في العاصمة التايلاندية بانكوك.وافتتح التسجل للمنتخب ا