الإمارات تخسر على أرضها أمام اليابان بثنائية في تصفيات كأس العالم

رويترز - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 20:27 pm

تعرضت آمال الإمارات في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم لانتكاسة، بعد الخسارة 2-0 أمام ضيفتها اليابان مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وثأرت اليابان بذلك من خسارتها 2-1 على أرضها أمام الإمارات، في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية في سبتمبر 2016.

وتقدم يويا كوبو بهدف لليابان في الدقيقة 13، وصنع الهدف الثاني لزميله ياسويوكي كونو في الدقيقة 51.

وتجمد رصيد الإمارات، عند تسع نقاط من ست مباريات، وبقيت بالمركز الرابع بينما تملك اليابان 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السعودية المتصدرة.



وسيتبقى للإمارات فرصة أخيرة للعودة والمنافسة على التأهل، عند خوض مباراة صعبة في ضيافة أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.